Трамп не видит смысла в регулярных брифингах по коронавирусу

Президент США в последние недели ежедневно проводил пресс-конференции, которые длились зачастую по два часа и более.

Проводимые в Белом доме регулярные брифинги по ситуации вокруг коронавируса с участием президента США Дональда Трампа, не стоят затраченных усилий, "если СМИ искажают высказывания выступающих". Такое мнение выразил американский лидер в субботу, 25 апреля, разместив соответствующее сообщение на своей странице в Twitter.

"Какой толк проводить пресс-конференции Белого дома, когда мейнстрёмные СМИ задают лишь враждебные вопросы и потом отказываются точно сообщать правду и факты. Они получают рекордные рейтинги, а американцы не получают ничего, кроме фейковых новостей. Не стоит времени и усилий!" - написал Трамп.

На протяжении последних двух месяцев брифинги по коронавирусу проходят в Белом доме практически ежедневно. Основная тема продолжающихся порой более двух часов мероприятий - борьба с коронавирусом. Часто во время таких брифингов Трамп подвергался критике и насмешкам со стороны оппозиционных СМИ.

Особо жесткой критике со стороны медиа, американский лидер подвергся в ходе брифинга, когда задался вопросом, нельзя ли делать людям инъекции солнечного света или бытовой химии, которые помогают бороться с коронавирусом на различных поверхностях.

Впоследствии Трамп заявил, что это была лишь саркастическая шутка. Тем не менее, производители бытовой химии и политики попросили граждан не употреблять чистящие средства внутрь.

В пятницу Трамп провел нетипично короткую пресс-конференцию в пятницу, где отказался отвечать на вопросы. В субботу журналистов президентского пула позвали к залу брифингов, но вместо пресс-конференции медийщиков отправили по домам.

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