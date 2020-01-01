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В Китае растет спрос на искусственное мясо

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После того как Китай снял основные ограничения из-за пандемии коронавируса, местные кафе и рестораны стали продавать больше блюд с заменителями животного мяса.
В Китае выросли продажи заменителей мяса
В Китае выросли продажи заменителей мяса

После снятия карантина китайцы чаще начали заказывать веганские аналоги мяса. На спрос отреагировал и рынок. Так, американская компания-производитель заменителей мяса Beyond Meat за короткое время заключила контракт с тысячами кафе Starbucks в Китае. Об этом сообщает ВВС.

"Мы рассматриваем Азию как ключевой регион для стратегического долгосрочного роста", - заявил представитель Beyond Meat.

По словам экспертов, желание китайцев перейти на веганские альтернативы мясу может быть связано с одной из гипотез возникновения коронавируса нового типа. Так, ученые предположили, что переносчиком болезни могли стать дикие животные - в первую очередь, летучие мыши, которые продавали на продовольственном рынке в Ухане и которые часто становились обедом для китайцев. 

Ранее американский штат Миссури стал первым штатом в стране, который подал иск против Пекина в связи с его реакцией на коронавирус, который возник в Ухане в конце декабря 2019 года.

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Теги: Мясо, Китай, рестораны, китайцы
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Источник: korrespondent.net

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