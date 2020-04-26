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Жителям Петербурга продают книги с лопаты

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Владельцы книжного уверяют, что людям такой способ покупки нравится и некоторые приходят в магазин что-то купить только из-за лопаты.

Книжный магазин Фаренгейт 451 в Санкт-Петербурге, РФ из-за коронавиурса ввел новые правила. Теперь горожане сначала заказывают книги онлайн, а забирают их с лопаты возле входа в книжный. Об этом, в субботу, 25 апреля, сообщает портал Бумага.

“Чтобы обеспечить бесконтактную передачу, мы решили отдавать книги с лопаты и через окно”, - рассказывает владелец книжного магазина Платон Романов.

В день владелец книжного магазина продает таким образом несколько книг. А при покупке сразу трех изданий клиентам выдают еще и защитную маску.

Ранее Мишель Обама совместно с телеканалом PBS Kids объявили о новом проекте, в котором бывшая первая леди читает детям сказки онлайн.

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Теги: Санкт-Петербург, РФ, карантин, книги, продажа, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    26.04.2020, 06:28
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ипанутым не предела.
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