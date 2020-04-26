Жителям Петербурга продают книги с лопаты

Владельцы книжного уверяют, что людям такой способ покупки нравится и некоторые приходят в магазин что-то купить только из-за лопаты.

Книжный магазин Фаренгейт 451 в Санкт-Петербурге, РФ из-за коронавиурса ввел новые правила. Теперь горожане сначала заказывают книги онлайн, а забирают их с лопаты возле входа в книжный. Об этом, в субботу, 25 апреля, сообщает портал Бумага.

“Чтобы обеспечить бесконтактную передачу, мы решили отдавать книги с лопаты и через окно”, - рассказывает владелец книжного магазина Платон Романов.

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Ребята с улицы Маяковского взялись и по 100 рублей продают труды Ленина с помощью самого пролетарского инструмента) pic.twitter.com/rUnEkRm0io — Обнулённая Суматоха (@summatoha) April 23, 2020

В день владелец книжного магазина продает таким образом несколько книг. А при покупке сразу трех изданий клиентам выдают еще и защитную маску.

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