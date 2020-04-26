СМИ о состоянии Ким Чен Ына: Превратился в овощ

Прибывшие в Пхенъян китайские медики ничем не смогли помочь диктатору после неудачной операции на сердце.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын после провальной операции на сердце находится в тяжелом, практически вегетативном состоянии. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на японскую газету Shukan Gendai.

Издание со ссылкой на вызванного в Северную Корею китайского врача сообщило, что во время одной из поездок по стране Ким Чен Ын внезапно схватился за сердце и упал. Его срочно госпитализировали, и почти сразу же по просьбе Пхеньяна из Пекина вылетела группа из 50 китайских медиков с оборудованием.

По словам собеседника издания, северокорейские врачи понимали, что медлить нельзя, и решили самостоятельно провести процедуру стентирования сосудов сердца. Операцию доверили провести хирургу-кардиологу, много лет проучившемуся в Китае, но у того возникли проблемы.

Отмечается, что врач сильно нервничал, у него буквально дрожали руки. Кроме того, он никогда не оперировал пациента с такой степенью ожирения, как у Ким Чен Ына. В итоге, стент поставили лишь через восемь минут.

По данным издания, за это время вождь "превратился в овощ", и осмотревшие его китайские медики уже ничем не смогли помочь.

Накануне о возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына сообщило издание New York Post. В своем материале журналисты ссылались на заместителя директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV, которая утверждала, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на свой "очень солидный источник". О смерти северокорейского лидера сообщил и Fox News.

Но позже глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что информация о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности.

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