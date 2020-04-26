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СМИ о состоянии Ким Чен Ына: Превратился в овощ

Комментариев: 4
Прибывшие в Пхенъян китайские медики ничем не смогли помочь диктатору после неудачной операции на сердце.
Ким Чен Ын находится в крайне тяжелом состоянии, сообщают СМИ
Ким Чен Ын находится в крайне тяжелом состоянии, сообщают СМИ

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын после провальной операции на сердце находится в тяжелом, практически вегетативном состоянии. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на японскую газету Shukan Gendai.

Издание со ссылкой на вызванного в Северную Корею китайского врача сообщило, что во время одной из поездок по стране Ким Чен Ын внезапно схватился за сердце и упал. Его срочно госпитализировали, и почти сразу же по просьбе Пхеньяна из Пекина вылетела группа из 50 китайских медиков с оборудованием.

По словам собеседника издания, северокорейские врачи понимали, что медлить нельзя, и решили самостоятельно провести процедуру стентирования сосудов сердца. Операцию доверили провести хирургу-кардиологу, много лет проучившемуся в Китае, но у того возникли проблемы.

Отмечается, что врач сильно нервничал, у него буквально дрожали руки. Кроме того, он никогда не оперировал пациента с такой степенью ожирения, как у Ким Чен Ына. В итоге, стент поставили лишь через восемь минут.

По данным издания, за это время вождь "превратился в овощ", и осмотревшие его китайские медики уже ничем не смогли помочь.

Накануне о возможной смерти северокорейского лидера Ким Чен Ына сообщило издание New York Post. В своем материале журналисты ссылались на заместителя директора гонконгского спутникового телевидения HKSTV, которая утверждала, что Ким Чен Ын мертв, ссылаясь на свой "очень солидный источник". О смерти северокорейского лидера сообщил и Fox News.

Но позже глава Корейской ассоциации дружбы, дипломат Алехандро Као де Бенос заявил, что информация о смерти лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не соответствует действительности.

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Теги: Северная Корея, операция, здоровье, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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xapi3mat    26.04.2020, 12:55
Оценка:  0
xapi3mat
а возможно его "превратили" в овощь "соратнмки"
xapi3mat    26.04.2020, 12:56
Оценка:  0
xapi3mat
хош быть дектатаром - запасайся здоровьем!
ВосставшийИзБана    26.04.2020, 12:24
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
"Отмечается, что врач сильно нервничал, у него буквально дрожали руки."

Ну вот вам и плоды обожествления диктатора.
amzyraa    26.04.2020, 12:42
Оценка:  0
amzyraa
В рашке в бункере кореш сидит, самое время переворот друганам делать- нового пахана...
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