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В Ухане выписали всех пациентов с коронавирусом

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В китайском городе-очаге вспышки коронавирусной инфекции не осталось ни одного пациента с COVID-19.
Результат достигнут благодаря упорным усилиям медицинских работников в Ухане
Результат достигнут благодаря упорным усилиям медицинских работников в Ухане

В китайском Ухане, который был эпицентром распространения коронавируса, из больниц выписали всех пациентов с COVID-19. Об этом сообщил представитель Национального комитета по здравоохранению Китая Ми Фэн, передает Синьхуа.

В воскресенье, 26 апреля, чиновник заявил, что число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ухане сократилось до нуля.

По его словам, такой результат достигнут благодаря упорным усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен для помощи Уханю в борьбе с вирусом со всей страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории в Ухане от летучей мыши. А позже он заразил им жителей города.

В МИД Китая заявили, что данные об искусственном создании коронавируса не подкреплены какими-либо доказательствами.

 

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Теги: вирусы, Вирус, Китай, заболевание, пациент, заболевания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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