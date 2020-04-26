В Ухане выписали всех пациентов с коронавирусом

В китайском городе-очаге вспышки коронавирусной инфекции не осталось ни одного пациента с COVID-19.

В китайском Ухане, который был эпицентром распространения коронавируса, из больниц выписали всех пациентов с COVID-19. Об этом сообщил представитель Национального комитета по здравоохранению Китая Ми Фэн, передает Синьхуа.

В воскресенье, 26 апреля, чиновник заявил, что число госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ухане сократилось до нуля.

По его словам, такой результат достигнут благодаря упорным усилиям медицинских работников в Ухане и тех, кто был направлен для помощи Уханю в борьбе с вирусом со всей страны.

Ранее в СМИ появилась информация, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории в Ухане от летучей мыши. А позже он заразил им жителей города. В МИД Китая заявили, что данные об искусственном создании коронавируса не подкреплены какими-либо доказательствами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet