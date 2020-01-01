В Испании самое низкое число смертей от коронавируса за месяц

Общее количество случаев коронавируса возросло до 207 634 по сравнению с 205 905 днем ранее, количество людей, которые выздоровели, значительно превышает количество новых инфицированных.

В Испании разрешили выходить на улицу с детьми

Испания сообщила в воскресенье о самом низком уровне смертности от коронавируса за более чем месяц - за минувшие сутки умерли 288 человек, сообщает El Pais, со ссылкой на данные Минздрава Испании.

Всего с начала эпидемии умерли 23 190 человек, 98 732 выздоровели.

Общее количество случаев коронавируса возросло до 207 634 по сравнению с 205 905 днем ранее. Количество людей, которые выздоровели, значительно превышает количество новых инфицированных. За сутки выписаны 3 024 человека, а вирус обнаружили у 1 729 человек.

Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее объявил о снятии некоторых коронавирусных, в частности, после недель дома испанцам позволят выходить на прогулку и заниматься спортом на улице.

Санчес также сообщил о более широком план правительства смягчать карантин с разной скоростью в разных регионах - в зависимости от того, будет ли соответствовать ситуация критериям, установленным Всемирной организацией здравоохранения.