В России банки переводят персонал на проживание в офисе
Работникам, которых переведут на режим "жизнь в офисе", предлагают повышенную заработную плату или бонусы.
В России работники банков, отвечающие "за критически важные функции" могут перейти на жизнь в офисе, сообщает РБК .
Работникам, которых переведут на режим "жизнь в офисе", предлагают повышенную заработную плату или бонусы.
В частности, условия для жизни в офисе уже создали российские банки Совкомбанк и Зенит. Совкомбанк перевел 10 человек на работу с проживанием. Это необходимо для обеспечения бесперебойности и надежности операций.
Представитель банка Сергей Хотимский добавил, что основная группа важнейших для банка специалистов живут в банке: они полностью изолированы, спят, едят, моются в банке, не общаются с родственниками до тех пор, пока пандемия не закончится.
Напомним, что в России только за последние сутки зафиксировали 6361 случай заражения коронавирусом, общее количество инфицированных превысило 80 тысяч.
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