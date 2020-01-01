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В России банки переводят персонал на проживание в офисе

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Работникам, которых переведут на режим "жизнь в офисе", предлагают повышенную заработную плату или бонусы.
В российских банках будут жить
В российских банках будут жить
Корреспондент
 
В России работники банков, отвечающие "за критически важные функции" могут перейти на жизнь в офисе, сообщает РБК .
 
Работникам, которых переведут на режим "жизнь в офисе", предлагают повышенную заработную плату или бонусы.
 
 
В частности, условия для жизни в офисе уже создали российские банки Совкомбанк и Зенит. Совкомбанк перевел 10 человек на работу с проживанием. Это необходимо для обеспечения бесперебойности и надежности операций.
 
Представитель банка Сергей Хотимский добавил, что основная группа важнейших для банка специалистов живут в банке: они полностью изолированы, спят, едят, моются в банке, не общаются с родственниками до тех пор, пока пандемия не закончится.
 
Напомним, что в России только за последние сутки зафиксировали 6361 случай заражения коронавирусом, общее количество инфицированных превысило 80 тысяч.
 
 
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Теги: Россия, банки, Москва, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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