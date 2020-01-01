В России банки переводят персонал на проживание в офисе

Работникам, которых переведут на режим "жизнь в офисе", предлагают повышенную заработную плату или бонусы.

В России работники банков, отвечающие "за критически важные функции" могут перейти на жизнь в офисе, сообщает РБК .

Работникам, которых переведут на режим "жизнь в офисе", предлагают повышенную заработную плату или бонусы.

В частности, условия для жизни в офисе уже создали российские банки Совкомбанк и Зенит. Совкомбанк перевел 10 человек на работу с проживанием. Это необходимо для обеспечения бесперебойности и надежности операций.