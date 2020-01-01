Карантин в Израиле: открывают парикмахерские и кафе на вынос

Израиль частично ослабил карантинные ограничения, кафе и салонам красоты позволили вновь открыться, сообщает CNN.

С сегодняшнего дня в Израиле возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и некоторые магазины. Магазины в торговых центрах должны оставаться закрытыми, ресторанам разрешили продавать еду только на вынос.

Все предприятия, которым разрешено открыться заново, обязаны соблюдать принятые правительством правила поведения персонала и клиентов во время карантина. Штраф для нарушителей составляет 2000 шекелей (около 570 долларов).

При этом в стране остается обязательным ношение медицинских масок в общественных местах. Полиции разрешено штрафовать нарушителей без предупреждения.

На данный момент в Израиле зарегистрировано 15,3 тысяч случаев заражения коронавирусом и всего 199 смертей.