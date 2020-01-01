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Карантин в Израиле: открывают парикмахерские и кафе на вынос

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С сегодняшнего дня в Израиле возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и некоторые магазины, магазины в торговых центрах должны оставаться закрытыми.
Израиль ослабляет карантин
Израиль ослабляет карантин
 
Израиль частично ослабил карантинные ограничения, кафе и салонам красоты позволили вновь открыться, сообщает CNN.
 
С сегодняшнего дня в Израиле возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и некоторые магазины. Магазины в торговых центрах должны оставаться закрытыми, ресторанам разрешили продавать еду только на вынос.
 
Все предприятия, которым разрешено открыться заново, обязаны соблюдать принятые правительством правила поведения персонала и клиентов во время карантина. Штраф для нарушителей составляет 2000 шекелей (около 570 долларов).
 
При этом в стране остается обязательным ношение медицинских масок в общественных местах. Полиции разрешено штрафовать нарушителей без предупреждения.
 
На данный момент в Израиле зарегистрировано 15,3 тысяч случаев заражения коронавирусом и всего 199 смертей. 
 
Напомним, что министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман подал в отставку.
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Теги: Израиль, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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