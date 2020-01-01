На Сицилии обещают оплатить туристам половину перелета после карантина
Власти острова выбрали новую стратегию развития туризма, чтобы восстановить туристический поток на Сицилию после пандемии коронавируса.
Власти Сицилии после пандемии коронавируса хотят оплачивать туристам половину стоимости авиабилетов, а также треть счета за гостиницу в рамках стратегии по восстановлению туризма, пишет Daily Mail.
Также туристам будут предоставлять бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок.
На острове выбрали новую стратегию развития туризма, чтобы восстановить туристический поток на Сицилию. На программу выделят 50 миллионов евро. За март и апрель туристическая индустрия острова потеряла около 1 миллиарда евро.
Ваучеры с предложениями на скидки будут доступны на сайте Visit Sicily.
Напомним, что ранее на Сицилии продавали дома за 1 евро.
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