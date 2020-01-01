Швеция третьей в Европе закрыла все угольные электростанции

Швеция стала третьей европейской страной после Австрии и Бельгии, которая закрыла все угольные электростанции. Перестала работать электростанция V"artaverket компании Stockholm Exergi в Стокгольме, пишет Electrek.

Страна сделала это за два года до запланированного срока.

"Наша цель состоит в том, чтобы вся наша продукция производилась из возобновляемых или переработанных источников энергии. Эта станция давала жителям Стокгольма тепло и электроэнергию в течение длительного времени. Сегодня мы знаем, что должны прекратить использование всех видов ископаемого топлива, поэтому использование угля необходимо постепенно прекратить", - рассказал генеральный директор компании Stockholm Exergi Андерс Егельруд.

По данным Europe Beyond Coal, к 2025 году или ранее ожидается, что еще шесть стран последуют примеру Швеции. В том числе Франция (2022), Словакия и Португалия (2023), Великобритания (2024), Ирландия (2025) и Италия (2025).