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Бельгийцев просят есть больше картошки фри во время пандемии

Комментариев: 1
Бельгия является крупнейшим производителем замороженного картофеля фри в мире, она экспортирует его в 160 стран мира.
Картошка фри в Бельгии
Картошка фри в Бельгии
 
Ассоциация производителей картофеля Бельгии призвала граждан есть вдвое больше картофеля фри во время пандемии коронавируса, чтобы поддержать производителей, сообщает CNN.
 
Бельгийцев просят есть дополнительную порцию картофеля фри каждую неделю во время пандемии коронавируса, так как производители картофеля рискуют уничтожить излишки запасов из-за спада спроса, вызванного закрытием ресторанов.
 
Если станут есть больше картофеля, это позволит сохранить ее от уничтожения. Избыток на данный составляет 750 тысяч тонн. Обычно, бельгийцы едят картофель фри раз в неделю.
 
Бельгия является крупнейшим производителем замороженного картофеля фри в мире, она экспортирует ее в 160 стран мира.
 
Напомним, что Бельгия приступает к поэтапной отмене карантинных мер с 4 мая.
 
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Теги: Бельгия, картофель-фри, карантин, картофель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Аlexandr_911    26.04.2020, 22:46
Оценка:  0
Аlexandr_911
как можно есть эту хрень? Вот молодую с маслом и укропчиком - это вещь!!
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