В США выявили более 950 тысяч случаев COVID-19

Штаты с большим отрывом лидируют в мире по показателям заражения и смерти от коронавируса.

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 950 тысяч, более 54 тысяч человек умерли. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса на 23.15 воскресенья, 26 апреля.

Согласно подсчетам, число инфицированных составило 957 016, скончались 54 435 человек, 106 366 выздоровели.

Соединенные Штаты значительно опережают по заболеваемости и числу смертей от коронавируса остальные страны мира.

После США наибольшее количество зараженных зафиксировано в Испании (226 629 человек) и Италии (197 675).