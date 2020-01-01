Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию - СМИ

Последние две недели британский премьер провел за городом. Он восстанавливался после заражения коронавирусом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после лечения болезни, вызванной коронавирусом, вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что последние две недели глава британского Кабмина провел в загородной резиденции Чекерс и не принимал активного участия в работе правительства.

При этом, по данным телеканала, он ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабом, который временно исполнял его обязанности.

Ожидается, что в ближайшие сутки он получит последнюю информацию о ходе борьбы с эпидемией на территории Соединенного Королевства.

Напомним, коронавирус у Джонсона обнаружили 26 марта . Он самоизолировался и продолжал руководить страной из своей резиденции. В воскресенье, 5 апреля, премьера доставили в лондонскую больницу из-за высокой температуры. Вечером в понедельник его перевели в реанимацию. Через неделю главу британского правительства выписали из больницы. По информации Минздрава Великобритании на 26 апреля, число инфицированных в стране превысило 150 тысяч, скончались более 20 тысяч человек.

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