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Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию - СМИ

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Последние две недели британский премьер провел за городом. Он восстанавливался после заражения коронавирусом.
Резиденция премьер-министра Великобритании в Лондоне
Резиденция премьер-министра Великобритании в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после лечения болезни, вызванной коронавирусом, вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10. Об этом 26 апреля сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что последние две недели глава британского Кабмина провел в загородной резиденции Чекерс и не принимал активного участия в работе правительства.
 
При этом, по данным телеканала, он ежедневно общался по видеосвязи с первым министром, главой МИД Домиником Раабом, который временно исполнял его обязанности.
 
Ранее стало известно, что с понедельника Джонсон вернется к исполнению обязанностей премьера.
 
Ожидается, что в ближайшие сутки он получит последнюю информацию о ходе борьбы с эпидемией на территории Соединенного Королевства. 
 
Напомним, коронавирус у Джонсона обнаружили 26 марта. Он самоизолировался и продолжал руководить страной из своей резиденции.
 
В воскресенье, 5 апреля, премьера доставили в лондонскую больницу из-за высокой температуры. Вечером в понедельник его перевели в реанимацию.
 
Через неделю главу британского правительства выписали из больницы. 
 
По информации Минздрава Великобритании на 26 апреля, число инфицированных в стране превысило 150 тысяч, скончались более 20 тысяч человек.

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Теги: Британия, премьер-министр, Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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