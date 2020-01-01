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В Италии объявили о смягчении карантина

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Страна начинает так называемую "фазу 2" борьбы с коронавирусом, в рамках которой будет снята часть ограничений.
В Италии с 4 мая начнется ослабление карантинных мер
В Италии с 4 мая начнется ослабление карантинных мер
 
Власти Италии с 4 мая вводят первые послабления карантина в стране. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр Джузеппе Конте на пресс-конференции, которая транслировалась в  Facebook.
 
В Италии сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, в том числе между регионами. Исключены праздники и торжества, однако станут возможными поездки для посещения близких и траурные церемонии с участием не более 15 человек при соблюдении дистанции.
 
Также откроются парки и городские сады при условии, что разрешение на то дадут мэры городов.
 
Будут разрешены индивидуальные тренировки при соблюдении мер предосторожности и возобновится работа профессиональных спортивных секций. 
 
"Но запрет на сбор народа остается. Частные и публичные вечеринки не разрешены", - указал премьер.
 
С 4 мая возобновится производство и работы на строительных площадках, а также оптовая торговля. Как подчеркнул Конте, все предприятия должны обеспечить нормы безопасности, среди которых дистанция между людьми не менее 1 м. Кроме того, обязательным будет ношение медицинской маски.
 
По словам премьера, социальное дистанцирование останется главным принципом борьбы с заражением.
 
Магазины розничной торговли и музеи откроются 18 мая, тогда же будут возобновлены командные тренировки. Салоны красоты, парикмахерские, а также бары и рестораны начнут работу 1 июня.
 
Говоря об учебных заведениях Конте заявил, что до конца учебного года их не откроют.
 
Напомним, карантин с ограничением на передвижение действует в Италии с 10 марта. 
 
По последним данным, число инфицированных в стране превысило 197 тысяч, из которых более 26 тысяч умерли и почти 65 тысяч излечились.
 
 
Ранее сообщалось, что Чехия первой в Европе начала ослаблять ограничения из-за коронавируса.
 
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Теги: Италия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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