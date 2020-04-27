В КНДР сообщили, что Ким Чен Ын работает с документами

Северокорейский лидер направил благодарность рабочим на восточном побережье, сообщили СМИ республики. Однако дату послания они не уточнили.

Ким Чен Ын не появляется на публике с 11 апреля

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать с документами и направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила центральная газета народной республики Нодон синмун, пишет ТАСС

"Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма", - говорится в статье.

При этом в материале не уточняется дата, когда лидер КНДР направил послание строителям. Газета также не публикует новых фотографий Ким Чен Ына.

Напомним, лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. В частности, он впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля.

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