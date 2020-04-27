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В КНДР сообщили, что Ким Чен Ын работает с документами

Комментариев: 2
Северокорейский лидер направил благодарность рабочим на восточном побережье, сообщили СМИ республики. Однако дату послания они не уточнили.
Ким Чен Ын не появляется на публике с 11 апреля
Ким Чен Ын не появляется на публике с 11 апреля
 
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын продолжает работать с документами и направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила центральная газета народной республики Нодон синмун, пишет ТАСС.
 
"Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма", - говорится в статье.
 
При этом в материале не уточняется дата, когда лидер КНДР направил послание строителям. Газета также не публикует новых фотографий Ким Чен Ына.
 
Напомним, лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля. В частности, он впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля.
 
Это породило слухи о возможной болезни Ким Чен Ына. В настоящее время официальные лица и СМИ республики никак не комментируют эту информацию.

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Теги: Северная Корея, болезнь, слухи, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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wert-71    27.04.2020, 01:54
Оценка:  0
wert-71
ага, "зачітался пісьмом із дома"
Знаєте де наглядач всєя КНДР? Він з документами працює
просив не турбувати
Graddfeydd    27.04.2020, 02:28
Оценка:  0
Graddfeydd
И, зараза, двойника же не подберешь (как с ботоксным бурятом) - единственный жирдяй на всё КНДР.
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