В США дополнили список симптомов COVID-19

Существующий перечень расширили шесть новых позиций: озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, головная боль, воспаление в горле, а также снижение обоняния или вкуса.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США добавил шесть новых симптомов в описание коронавируса. Обновленный список был размещен на сайте ведомства 26 апреля.

Так, перечень дополнили озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, боль в горле и потеря чувства вкуса или обоняния.

Ранее санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома COVID-19: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.

Все эти признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения. Центр рекомендовал обращаться за помощью к врачу в четырех случаях: при затрудненном дыхании, ощущении боли или давления в груди, ранее не наблюдавшейся растерянности, синюшного цвета лица или губ.

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