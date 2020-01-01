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В США дополнили список симптомов COVID-19

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Существующий перечень расширили шесть новых позиций: озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, головная боль, воспаление в горле, а также снижение обоняния или вкуса.
США дополнили список симптомов коронавируса
США дополнили список симптомов коронавируса
 
Центр по контролю и профилактике заболеваний США добавил шесть новых симптомов в описание коронавируса. Обновленный список был размещен на сайте ведомства 26 апреля. 
 
Так, перечень дополнили озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, боль в горле и потеря чувства вкуса или обоняния. 
 
Ранее санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома COVID-19: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
 
Все эти признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения.
 
Центр рекомендовал обращаться за помощью к врачу в четырех случаях: при затрудненном дыхании, ощущении боли или давления в груди, ранее не наблюдавшейся растерянности, синюшного цвета лица или губ.
 
Ранее сообщалось, что в США число зараженных коронавирусом превысило 950 тысяч, из них умерли почти 55 тысяч человек.

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Теги: США, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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