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Трамп назвал себя президентом-тружеником

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Американский лидер раскритиковал статью NYT, в которой говорится, что он больше времени проводит перед телевизором, чем на работе.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп раскритиковал издание The New York Times за публикацию о его привычках на работе. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter 26 апреля.
 
"Я работаю с раннего утра до поздней ночи, не покидая Белый дом месяцами, чтобы готовить торговые соглашения и восстанавливать вооруженные силы. Теперь я читаю фальшивую историю в The New York Times о моем рабочем графике и предпочтениях в еде, написанную третьесортным корреспондентом, который ничего обо мне не знает", - заявил Трамп.
 
Также он назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории.
 
"Люди, которые меня знают, скажут, что я самый трудолюбивый президент в истории. Я труженик, который за три с половиной года на посту президента, возможно, сделал больше, чем все остальные президенты, лживые СМИ это ненавидят", - подчеркнул американский лидер.
 
Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что Трамп больше времени проводит в спальне, где читает вырезки из газет и смотрит телевизор, чем в рабочем кабинете.
 
Напомним, в феврале прошлого года в СМИ попал личный график Трампа, согласно которому, рабочий день президента США начинается только около 11 часов. До этого он в своей резиденции смотрит телевизор.
 
Большую часть дня в графике значится неопределенное "исполнительное время".
 

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Теги: США, критика, Трамп, рабочий день, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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