Трамп назвал себя президентом-тружеником

Американский лидер раскритиковал статью NYT, в которой говорится, что он больше времени проводит перед телевизором, чем на работе.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал издание The New York Times за публикацию о его привычках на работе. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter 26 апреля.

"Я работаю с раннего утра до поздней ночи, не покидая Белый дом месяцами, чтобы готовить торговые соглашения и восстанавливать вооруженные силы. Теперь я читаю фальшивую историю в The New York Times о моем рабочем графике и предпочтениях в еде, написанную третьесортным корреспондентом, который ничего обо мне не знает", - заявил Трамп.

Также он назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории.

"Люди, которые меня знают, скажут, что я самый трудолюбивый президент в истории. Я труженик, который за три с половиной года на посту президента, возможно, сделал больше, чем все остальные президенты, лживые СМИ это ненавидят", - подчеркнул американский лидер.

Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что Трамп больше времени проводит в спальне, где читает вырезки из газет и смотрит телевизор, чем в рабочем кабинете.

Напомним, в феврале прошлого года в СМИ попал личный график Трампа , согласно которому, рабочий день президента США начинается только около 11 часов. До этого он в своей резиденции смотрит телевизор.

Большую часть дня в графике значится неопределенное "исполнительное время".

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