В Почаеве усиливают меры ЧС из-за коронавируса

На территории города Почаев и Кременецкого района наблюдается критический рост заболеваемости COVID-19, отметили в РГА.

В городе Почаев Тернопольской области максимально усилят меры чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом случаев COVID-19. Об этом 26 апреля сообщил в Facebook исполняющий обязанности председателя Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич.

"Завершилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Кременецкой РГА. Кроме дополнительных ограничительных мер на территории города Почаев и Кременецкого района, учитывая критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействие распространению эпидемии, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации", - указал Онишкевич.

По его словам, при положительной динамике в течение пяти дней власти района запросят усиление карантина для жителей Кременецкого района.

Ранее сообщалось, что на утро 26 апреля в Тернопольской области выявили 607 случаев коронавируса, из них девять закончились смертью и 58 - выздоровлением.

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