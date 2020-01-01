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В Почаеве усиливают меры ЧС из-за коронавируса

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На территории города Почаев и Кременецкого района наблюдается критический рост заболеваемости COVID-19, отметили в РГА.
Из-за вспышки COVID-19 в Почаеве усиливают меры чрезвычайной ситуации
Из-за вспышки COVID-19 в Почаеве усиливают меры чрезвычайной ситуации
Вячеслав Онишкевич/Facebook
 
В городе Почаев Тернопольской области максимально усилят меры чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом случаев COVID-19. Об этом 26 апреля сообщил в Facebook исполняющий обязанности председателя Кременецкой районной государственной администрации Вячеслав Онишкевич.
 
"Завершилось внеочередное заседание районной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Кременецкой РГА. Кроме дополнительных ограничительных мер на территории города Почаев и Кременецкого района, учитывая критический рост заболеваемости COVID-19 и противодействие распространению эпидемии, решили максимально усилить меры чрезвычайной ситуации", - указал Онишкевич.
 
По его словам, при положительной динамике в течение пяти дней власти района запросят усиление карантина для жителей Кременецкого района.
 
Ранее сообщалось, что на утро 26 апреля в Тернопольской области выявили 607 случаев коронавируса, из них девять закончились смертью и 58 - выздоровлением.
 
Всего в Украине зафиксировали 8617 зараженных COVID-19. Из них 209 скончались и 840 выздоровели.

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Теги: Тернопольская область, Коронавирус, Почаевская лавра, чрезвычайная ситуация, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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