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В Саудовской Аравии отменили смертную казнь малолетних преступников

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Высшую меру наказания для несовершеннолетних в королевстве заменили тюрьмой сроком не более десяти лет.
В Саудовской Аравии больше не будут казнить малолетних
В Саудовской Аравии больше не будут казнить малолетних
 
В Саудовской Аравии больше не будут назначать высшую меру наказания несовершеннолетним преступникам. В воскресенье, 26 апреля, поддерживаемая государством Комиссия по правам человека (HRC) сообщила о соответствующем указе короля Салмана.
 
Это значит, что все приговоренные к смертной казни за преступления, которые они совершили будучи несовершеннолетними, не будут казнены, указала комиссия.
 
Вместо этого они получат наказания в виде тюремного заключения максимальным сроком десять лет, сообщил глава HRC Аввад Алаввад.
 
По его словам, данное решение помогает сформировать в королевстве "более современный уголовный кодекс" и демонстрирует его стремление проводить основополагающие реформы в области прав человека даже в условиях пандемии коронавируса.
 
Алаввад также пообещал, что за отменой смертной казни для несовершеннолетних последуют и другие реформы.
 
К отмене смертной казни, в особенности в отношении несовершеннолетних, Саудовскую Аравию неоднократно призывали международные правозащитные организации.
 
Согласно опубликованному 21 апреля докладу Amnesty International, в 2019 году в Саудовской Аравии были казнены 184 человек, что является наиболее высоким показателем в этой стране за все время наблюдения.
 
"Смертная казнь несовместима с основными правами человека, ее следует наконец отменить по всему миру", - заявил, комментируя эту статистику, генеральный секретарь Amnesty International в Германии Маркус Беко.
 
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: Права человека, Саудовская Аравия, смертная казнь, несовершеннолетние
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Источник: korrespondent.net

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