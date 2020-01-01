Трамп и Макрон выступают за реформирование ВОЗ

Лидеры США и Франции обсудили созыв постоянных членов Совбеза ООН и реформу Всемирной организации здравоохранения.

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели 26 апреля телефонный разговор во время которого обсудили созыв конференции лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Отмечается, что лидеры двух стран "обсудили позитивное развитие в борьбе с пандемией и перспективы открытия мировых экономик".

Также они "выразили надежду на скорый созыв "пятерки" и рассмотрели реагирование ООН на пандемию".

Подчеркивается, что Трамп и Макрон согласились в необходимости реформирования ВОЗ.

Напомним, 14 апреля Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.

Американский лидер назвал организацию "прокитайской" и обвинил ее в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса

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