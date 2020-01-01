Трамп и Макрон выступают за реформирование ВОЗ
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели 26 апреля телефонный разговор во время которого обсудили созыв конференции лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.
Отмечается, что лидеры двух стран "обсудили позитивное развитие в борьбе с пандемией и перспективы открытия мировых экономик".
Также они "выразили надежду на скорый созыв "пятерки" и рассмотрели реагирование ООН на пандемию".
Подчеркивается, что Трамп и Макрон согласились в необходимости реформирования ВОЗ.
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