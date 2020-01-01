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Трамп и Макрон выступают за реформирование ВОЗ

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Лидеры США и Франции обсудили созыв постоянных членов Совбеза ООН и реформу Всемирной организации здравоохранения.
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели 26 апреля телефонный разговор во время которого обсудили созыв конференции лидеров постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция) и необходимость реформы Всемирной организации здравоохранения. Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

Отмечается, что лидеры двух стран "обсудили позитивное развитие в борьбе с пандемией и перспективы открытия мировых экономик".

Также они "выразили надежду на скорый созыв "пятерки" и рассмотрели реагирование ООН на пандемию".

Подчеркивается, что Трамп и Макрон согласились в необходимости реформирования ВОЗ. 

Напомним, 14 апреля Трамп поручил своей администрации приостановить взносы в ВОЗ на время анализа ее работы.
 
Американский лидер назвал организацию "прокитайской" и обвинил ее в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса.

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Теги: США, Франция, ВОЗ, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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