В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын здоров

Официальная позиция Сеула заключается в том, что глава КНДР жив, здоров и находится в районе Вонсана.

Исчезновение Ким Чен Ына породило слухи о его болезни

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын здоров, заявил 26 апреля специальный советник президента Республики Корея по дипломатии и вопросам национальной безопасности Мун Чжон Ин. Об этом сообщила телекомпания CNN.

"Позиция нашего правительства тверда. Ким Чен Ын жив и здоров. Он находится в районе Вонсана с 13 апреля. Никаких вызывающих подозрение передвижений не было замечено", - подчеркнул Мун Чжон Ин.

Ранее центральная газета КНДР Нодон синмун сообщила, что Ким Чен Ын продолжает работать с документами и направил послание с благодарностью строителям туристической зоны на восточном побережье Вонсан-Кальма.

Напомним, северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля. Впервые за годы своего правления он не принял участие в торжественной церемонии по случаю годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена 15 апреля. На прошлой неделе телекомпания CNN сообщила об



Позже южнокорейские СМИ заявили, что "пропавший" лидер Северной Кореи находится на частной пляжной вилле на берегу Японского моря. Глава страны якобы покинул Пхеньян из-за опасности заразиться коронавирусом. На прошлой неделе телекомпания CNN сообщила об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына после якобы перенесенной им операции.

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