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Лукашенко о COVID-19: Беларусь идет своим путем

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Глава государства объяснил, почему отказался вводить карантин и останавливать экономику на фоне коронавируса.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что введенные в связи с пандемией коронавируса карантинные меры в разных странах не дадут положительного результата. Об этом он заявил 26 апреля во время рабочей поездки в Гомельскую область.

 
"Я не принял решение изолировать людей. Людей невозможно изолировать. <...> Попробовали в России изолировать. Получилось? Нет", - отметил Лукашенко.
 
При этом он раскритиковал обязательную изоляцию для всего населения и подчеркнул, что введение карантина спровоцирует вторую волну заболеваемости.
 
"Ну что может получиться после изоляции? Изолировали. Кто-то там в изоляции болеет, выдергивают их оттуда, лечат – все сидят в этих квартирах. В затхлых квартирах. Обессиленные, злые, расстроенные, напуганные и запуганные. <...> Сейчас открыли ворота - люди вышли. И они атакованы этим вирусом, который бродит. И получится вторая волна заболеваемости. Первая не ушла, и вторая волна их накроет", – считает белорусский президент.
 
Лукашенко также объяснил, почему в республике не остановили работу предприятий. 
 
"Сейчас экономику остановим, кто (из стран - ред.) быстрее поднимется? Тот, кто печатает доллары, у кого есть ресурсы. А остальные? Выбор какой – умереть с голоду или без войны отдаться и уйти под протекторат богатых и сильных государств. Поэтому было принято решение: экономику не останавливать", – указал он.
 
Президент подчеркнул, что в Беларуси решили "идти своим путем". 
 
"Решение, которое мною было принято, – действовать сообразно обстановке. Надо изолировать – будем изолировать. Надо вводить карантин – будем вводить карантин. Надо – введем комендантский час. <...> Но надо это нашим людям? Нам сейчас это не надо. Нет такой необходимости", – подытожил глава государства и добавил, что подобные меры создают панику.
 
 
По данным на 26 апреля, в Беларуси заражены более 10,4 тысячи человек, из них 72 скончались.
 
 
Ранее сообщалось, что 25 апреля в Беларуси проходил республиканский суботник. Лукашенко отправился сажать деревья в Чернобыльской зоне.

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Теги: Беларусь, Лукашенко, видео, карантин, Александр Лукашенко, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    27.04.2020, 05:45
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Редкостный долбо...б.
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