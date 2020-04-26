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В страны Западной Африки отправится самолет сиропа от COVID-19 из полыни

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Заказ лекарственного средства у Мадагаскара сделал лидер Гвинеи-Бисау. Он также обеспечит им соседние страны.
Мадагаскарский сироп от коронавируса Covid-Organics
Мадагаскарский сироп от коронавируса Covid-Organics
twitter.com/SE_Rajoelina
 
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заказал на Мадагаскаре лекарство от коронавируса из полыни, которым снабдит свою страну и соседние государства Западной Африки. Об этом 27 апреля сообщил в Twitter мадагаскарский лидер Андри Радзуэлина.
 
"Спасибо президенту Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало за предложение по обеспечению его страны и соседей по Западной Африке (лекарством - ред.) TAMBAVY CVO/Covid-Organics. Он закажет самолет, чтобы перевезти их (лекарства - ред.) с Мадагаскара", - отметил Радзуэлина.
 
Также в его аккаунте есть информация о том, что 24 апреля первый заказ на "средство народной медицины" сделал президент Сенегала Маки Салл.
 
Ранее президент Мадагаскара представил лекарство против коронавируса - лечебный сироп, созданный на основе полыни в Мальгашском институте прикладных исследований.
 
Выделяемое из полыни вещество артемизинин в настоящее время считается наиболее эффективным лекарством против тропической малярии. По словам главы государства, отвар дает результат в течение семи дней и лекарство начали давать школьникам.
 
Позднее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила, что ВОЗ не знает, помогает ли полынь от COVID-19.
 
По последним данным, на Мадагаскаре зафиксировали 124 случая заражения коронавирусом, при этом 71 человек сумел справиться с болезнью.

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Теги: Африка, ВОЗ, лекарство, Мадагаскар, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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