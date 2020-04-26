В страны Западной Африки отправится самолет сиропа от COVID-19 из полыни

Заказ лекарственного средства у Мадагаскара сделал лидер Гвинеи-Бисау. Он также обеспечит им соседние страны.

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заказал на Мадагаскаре лекарство от коронавируса из полыни, которым снабдит свою страну и соседние государства Западной Африки. Об этом 27 апреля сообщил в Twitter мадагаскарский лидер Андри Радзуэлина.

"Спасибо президенту Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало за предложение по обеспечению его страны и соседей по Западной Африке (лекарством - ред.) TAMBAVY CVO/Covid-Organics. Он закажет самолет, чтобы перевезти их (лекарства - ред.) с Мадагаскара", - отметил Радзуэлина.

Также в его аккаунте есть информация о том, что 24 апреля первый заказ на "средство народной медицины" сделал президент Сенегала Маки Салл.

Merci au Pr'esident de la Guin'ee Bissau @USEmbalo de sa proposition d’approvisionner son pays & ses voisins d’Afrique de l’Ouest en TAMBAVY CVO / Covid-Organics.

Il affr'etera un avion pour les transporter de #Madagascar.

C’est l’Afrique unie & solidaire qui combat le #Covid_19 ! pic.twitter.com/6tn6g1Nsfr — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) April 26, 2020

Ранее президент Мадагаскара представил лекарство против коронавируса - лечебный сироп, созданный на основе полыни в Мальгашском институте прикладных исследований.

Выделяемое из полыни вещество артемизинин в настоящее время считается наиболее эффективным лекарством против тропической малярии. По словам главы государства, отвар дает результат в течение семи дней и лекарство начали давать школьникам.

По последним данным, на Мадагаскаре зафиксировали 124 случая заражения коронавирусом, при этом 71 человек сумел справиться с болезнью.

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