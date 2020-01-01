На двух фермах в Нидерландах выявили норок с COVID-19

В Министерстве сельского хозяйства страны полагают, что речь идет о передаче вируса от человека к животному.

На севере Нидерландов обнаружили коронавирус у норок

На двух фермах в Нидерландах выявили норок, зараженных коронавирусом. Об этом 26 апреля сообщили в Министерстве сельского хозяйства страны, пишет Reuters.

Отмечается, что животные испытывают пищеварительные проблемы и проблемы с дыханием.

В министерстве предположили, что речь идет о передаче вируса от человека к животному, так как у нескольких работников этих ферм имеются симптомы заболевания.

По данным Национального института здравоохранения и окружающей среды, это первые животные в Нидерландах, у которых обнаружен коронавирус.

Также это первый случай, когда вызываемое коронавирусом заболевание выявлено у разводимых в промышленных масштабах животных.

На двух фермах в общей сложности содержатся 20 тысяч норок. Для предотвращения распространения заболевания вывоз животных и навоза с этих ферм запрещен.

Все дороги в радиусе 400 метров от фермы перекрыты для велосипедистов и пешеходов. На соседних фермах проводятся тесты, чтобы отследить возможное дальнейшее распространение вируса.

Напомним, к настоящему моменту в Нидерландах выявили более 38 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,4 тысячи человек.

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