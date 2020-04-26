В Нигерии военные ликвидировали почти 90 террористов

Военные также изъяли большое количество оружия и боеприпасов, а также освободили заложников.

На северо-западе Нигерии военные провели контртеррористическую операцию и уничтожили 89 боевиков. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 27 апреля.

"Войска Нигерии на днях провели антитеррористическую операцию в штате Замфара на северо-западе страны. В ее ходе были ликвидированы 89 боевиков и освобождены пять заложников", - сказано в публикации.

Официальный представитель военного ведомства Нигерии сообщил, что во время операции, проведенной в прошлую пятницу, армейские подразделения не претерпели никаких потерь.

Также нигерийским военным удалось уничтожить многих боевиков и изъять большое количество оружия и боеприпасов.

Среди освобожденных заложников - трое женщин и двое мужчин. Теперь им помогают в воссоединении со своими семьями.

Напомним, что ранее в Нигерии 70 военных погибли в результате атаки боевиков. Боевики напали на перевозивший военнослужащих грузовик, при атаке были использованы гранатометы и тяжелые орудия.

Также сообщалось, что в Нигерии неизвестные напали на несколько деревень, убив около полсотни человек. Военные заявляют о ликвидации боевиков, но в другом штате.

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