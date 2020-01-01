Статистика COVID-19 в мире: почти 3 млн случаев
По состоянию на утро 27 апреля в мире выявлено 2 994 960 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Worldometers в понедельник, 27 апреля.
При этом 206 997 случаев закончились летально, а 878 955 человек выздоровели.
В тройку наиболее пораженных коронавирусом стран вошли США (987 322 случая), Испания (226 629 случаев) и Италия (197 675 случаев).
В китайском городе Ухань, где зимой находился эпицентр эпидемии, в больницах уже не осталось ни одного пациента с этой болезнью, а сам город уже открыли на въезд и выезд.
Напомним, что ранее в США дополнили список симптомов COVID-19. Существующий перечень расширили шесть новых позиций: озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, головная боль, воспаление в горле, а также снижение обоняния или вкуса.
Также сообщалось, что в Италии объявили о смягчении карантина. Страна начинает так называемую "фазу 2" борьбы с коронавирусом, в рамках которой будет снята часть ограничений.
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