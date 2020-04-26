Во Франции рекордно снизилось число умерших от коронавируса
Во Франции сообщают о значительном снижении числа умерших от коронавируса. Так, за субботу умерли 242 человек, что является самым низким показателем летальных случаев за последние пять недель, передает France24.
Отмечается, что, в целом во Франции от пандемии коронавируса умерли 22 856, из которых 14 202 летальных случая были зафиксированы в больницах, остальные умершие - жители домов престарелых. За субботу в больницах скончались 152 человека, что является наименьшим числом за последние пять недель.
Пока тяжелых пациентов, находящихся в реанимации, в стране остается 4682 лица. Госпитализированных с симптомами болезни у Франции сейчас 28217.
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что во Франции смертность выросла на четверть с марта.
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