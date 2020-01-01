В Казахстане из-за пандемии продлили чрезвычайное положение

Режим ЧП продлен до 11 мая, но может быть продлен снова, если случится новая вспышка эпидемии.

В Казахстане решили продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса до 11 мая. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает его пресс-служба в понедельник, 27 апреля.

"В соответствии с законом 11 мая режим ЧП будет завершен, если, конечно, не произойдет новая массовая вспышка эпидемии. Надеюсь, что этого не случится", - сказал Токаев.

Напомним, что в мире почти 3 млн случаев коронавируса. Из них выздоровели уже почти 880 тысяч человек. Больше всего больных в США - там инфицирован почти миллион человек.

Также сообщалось, что в Украине меньше 400 новых случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19

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