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Польша готовит чартеры для украинских заробитчан - СМИ

Комментариев: 2
В стране не хватает рабочей силы, чтобы справиться из сельскохозяйственными работами, и польские фермеры рискуют потерять урожай.
В Польше острая нехватка рабочих рук - готовят чартеры для украинцев
В Польше острая нехватка рабочих рук - готовят чартеры для украинцев

В Польше готовят чартерные рейсы для заробитчан, которые должны работать в сельском хозяйстве во время карантина. Об этом заявил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот в эфире польского телеканала TVP, передает ТСН в понедельник, 27 апреля.

Инглот сказал, что в Польше острая нехватка сезонных рабочих, поэтому фермеры не смогут собрать урожай без украинских заробитчан.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав", - отметил Инглот.

Он также указал, что немецкие фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии, а польские - жалуются, что скоро нужно будет собирать спаржу и клубнику, а рабочих рук как не было, так и нет. Собранный урожай важнее трат на чартерные рейсы, резюмировал Инглот.

Ранее финская государственная телерадиокомпания Yle сообщила, что Финляндия готовит чартеры для сезонных рабочих из Украины. Финляндия нуждается в 1500 работниках - они критически важны для местного сельского хозяйства, написало издание. Затем посольство Финляндии опровергло новость о чартерах для заробитчан.

Тем не менее вскоре в Финляндию прибыл рейс с украинцами для сезонных работ. Украинцев в Хельсинки встречали несколько транспортных средств, которые перевезли их в разные части страны на фермы.

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Теги: Польша, самолет, заробитчане, карантин, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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xapi3mat    27.04.2020, 11:15
Оценка:  +1
xapi3mat
луче к финам податься!
Колишній-східняк    27.04.2020, 10:53
Оценка:  0
Колишній-східняк
Вообще-то надо писать справиться с, а не справиться из. Ну, это так, между прочим...
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