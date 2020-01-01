Япония запретила въезд украинцам и гражданам еще 13 стран

Теперь в Японию закрыт въезд для граждан 87 государств. Так в стране борются с распространением коронавируса.

Япония закроет въезд приезжим из 14 стран, в числе которых, Украина, Россия, Беларусь, Саудовская Аравия и ОАЭ. Об этом заявил премьер-министр Синдзо Абэ в понедельник, 27 апреля.

"Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля", - сказал Абэ.

Всего таких стран стало 87. Также будет закрыт въезд негражданам Японии, которые побывали в любой стране из списка в пределах двух недель до предполагаемого приезда в Японию. Так в стране решили бороться с распространением коронавируса.

Также правительство Японии признало временно недействительными визы, выданные иностранцам, прибывающим из стран, не входящих в этот черный список. Срок, на который визы должны были считаться недействительными, был сначала установлен до конца апреля, теперь правительство продлило его до конца мая.

Напомним, что 6 апреля Япония ввела режим ЧС по всей стране из-за пандемии. Власти ввели режим ЧС по всей стране, чтобы снизить потоки людей на "золотую неделю" - период праздников в конце апреля-начале мая.

Также сообщалось, что власти Японии раздадут всем гражданам почти по тысяче долларов. Общие расходы бюджета на поддержку жителей страны составят более 12 триллионов иен. Деньги выплачивать начнут в ближайшее время.

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