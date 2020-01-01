В Новой Зеландии заявили о победе над коронавирусом

В правительстве отметили, что стране удалось избежать худшего и объявили об отмене жестких мер карантина.

В Новой Зеландии удалось остановить распространение COVID-19, заявила премьер-министр Джасинда Ардерн. Жесткие ограничения в стране планирует ослабить в понедельник, 27 апреля, сообщает The Guardian.

При этом Ардерн подчеркнула, что Новая Зеландия "избежала худшего" в пандемии, но должна продолжать бороться с вирусом.

"Мы выиграли эту битву. Но мы должны сохранять бдительность, если мы хотим продолжать в том же духе ", - сказала она.

В понедельник, в 23.59, Новая Зеландия снимет блокировку четвертого уровня, которая действует уже более четырех недель. В течение этого времени почти все предприятия были закрыты, наряду со школами, в то время как население просили оставаться в своих домах для всех, кроме посещений супермаркетов и коротких прогулок.

Ардерн отметила, что невозможно узнать, что могло произойти без блокировки четвертого уровня. Но она предупредила, что на уровне 3 возникают новые риски, а именно, люди станут больше контактировать с другими. На третьем уровне ритейлерам, ресторанам и школам разрешат открыться в меньших масштабах. Школы будут открыты для детей в возрасте до 10 лет, которые не могут учиться дома или чьи родители должны вернуться на работу.

Рабочие также смогут возобновить работу, если у них есть план контроля COVID-19 с соответствующими мерами по охране труда, технике безопасности и физическому дистанцированию. Ожидается, что один миллион новозеландцев вернется к работе во вторник.

"Мы открываем экономику, но не открываем общественную жизнь людей", – сказала Ардерн.

Согласно подсчетам Университета Хопкинса, в Новой Зеландии подтверждено 1 469 случаев заражения коронавирусом, умерли 19 человек.

Ранее сообщалось, что томатная паста помогла туристу из Новой Зеландии обнаружить у себя коронавирус.

Напомним, по последним данным в мире зафиксировано почти 3 млн случаев заражения коронавирусом.

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