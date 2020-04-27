В России растут темпы распространения коронавируса
В России продолжается увеличение суточного роста заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба в понедельник, 27 апреля.
За минувшие сутки выявлено рекордные 6 198.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек, за весь период - 7 346. За сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 794 человека", - говорится в сообщении штаба.
Отмечается, что у 2 693 (43,4%) новых инфицированных не было симптомов.
При этом суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 7,66%.
Ранее стало известно, что коронавирусом заболели 874 российских военных.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet