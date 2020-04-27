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В России растут темпы распространения коронавируса

Комментариев: 4
В процентном соотношении суточный рост замедлился до 7,66%, но количество новых случаев растет.
Россия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом
Россия обошла Китай по числу заразившихся коронавирусом

В России продолжается увеличение суточного роста заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба в понедельник, 27 апреля.

За минувшие сутки выявлено рекордные 6 198. 

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек, за весь период - 7 346. За сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 794 человека", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что у 2 693 (43,4%) новых инфицированных не было симптомов.

При этом суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 7,66%.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболели 874 российских военных.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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navigator2    27.04.2020, 12:50
Оценка:  +2
navigator2
нанотехнологіі в дії
БРОКЕР_666    27.04.2020, 12:42
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
портреты окурку надо массово лобызать и никакой вирус никакой вирус
БРОКЕР_666    27.04.2020, 12:42
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
портреты окурку надо массово лобызать и никакой вирус никакой вирус
БРОКЕР_666    27.04.2020, 12:42
Оценка:  0
БРОКЕР_666
портреты окурку надо массово лобызать и никакой вирус никакой вирус
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