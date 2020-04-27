В России растут темпы распространения коронавируса

В процентном соотношении суточный рост замедлился до 7,66%, но количество новых случаев растет.

В России продолжается увеличение суточного роста заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные оперативного штаба в понедельник, 27 апреля.

За минувшие сутки выявлено рекордные 6 198.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 87 147 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 579 человек, за весь период - 7 346. За сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом. За весь период по России умерли 794 человека", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что у 2 693 (43,4%) новых инфицированных не было симптомов.

При этом суточный рост числа заразившихся коронавирусом в РФ замедлился до 7,66%.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболели 874 российских военных.

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