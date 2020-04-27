В Южной Корее вылечили "главную распространительницу" COVID-19

Тесты на коронавирус кореянки, которая находилась в больнице более двух месяцев, показали отрицательный результат. На ее лечение из госбюджета было потрачено около 24 тысяч долларов.

Жительница южнокорейского города Тэгу, известная как "больная №31" или "суперраспространительница" коронавируса в стране вылечилась от инфекции и была выписана из больницы, пишет CORONA 24 News.

61-летняя женщина пробыла в медучреждении 67 дней - самый длинный срок исцеления от коронавируса в Южной Корее. На лечение пациентки потратили примерно 30 миллионов вон (около 24 тысяч долларов США). Для кореянки лечение было бесплатным.

Отмечается, что после того, как женщину госпитализировали, врачи опробовали на ней самые разные методики лечения, которые не давали никакого результата. Судя по всему, организм жительницы Южной Кореи самостоятельно справился с вирусом.

Женщина не была за границей и не контактировала ни с кем из известных носителей коронавируса. Где и как она могла заразиться – непонятно.

Об этой кореянке, которая является членом секты Синчхончжи, слышала вся страна. Женщину считают главной причиной вспышки коронавируса в Тэгу в конце февраля. От нее заразились несколько десятков человек, которые спровоцировали новые волны распространения COVID-19.

В итоге коронавирус был выявлен у 4261 прихожанина Синчхончжи.

Специалисты отмечают, что если посчитать этих больных, и тех, кто он них заразился, то на всех них приходится более 60 процентов всех случаев инфицирования COVID-19 в Южной Корее.

За то, что женщина заразила такое большое количество окружающих, ее и назвали "суперраспространительницей" коронавируса.

Как сообщалось ранее, в Новой Зеландии заявили о победе над коронавирусом. В правительстве отметили, что стране удалось избежать худшего и объявили об отмене жестких мер карантина.

Также Korrespondent.net писал, что в Японии запретила въезд украинцам и гражданам еще 13 стран. Теперь в Японию закрыт въезд для граждан 87 государств. Так в стране борются с распространением коронавируса.



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