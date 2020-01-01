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В Чили вводят "паспорта выздоровевших" вопреки предостережениям ВОЗ

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Ученые пока не установили, сохраняется ли иммунитет от коронавируса у переболевшего человека и может ли он заразить других.
Чили вводит "паспорта выздоровевших"
Чили вводит "паспорта выздоровевших"

В Чили будут выдавать "безвирусные сертификаты" людям, выздоровевшим от COVID-19. Об этом со ссылкой на заявление замглавы Минздрава страны Паулы Даза пишет BBC News в понедельник, 27 апреля.

Документ будет выдаваться людям, чтобы они могли вернуться к работе, отметила Даза.

Ранее ВОЗ предупредила власти стран, чтобы не выдавали подобные "паспорта" переболевшим, так как пока нет четких данных, что те, кто выздоровел, имеют иммунитет к повторному заражению коронавирусом. Такие сертификаты "могут внушить ложную уверенность" и усугубить ситуацию из-за того, что их обладатели будут игнорировать меры предосторожности.

Также в Чили дезинфекцируют улицы, что бесполезно с эпидемиологической точки зрения.

"Что мы знаем, так это то, что у переболевшего человека меньше шансов снова заболеть", - считает Даза и добавляет, что сертификат не подтверждает наличие иммунитета, а скорее показываюет, что человек вылечился от болезни и прошел период изоляции.

Напомним, что ранее в Новой Зеландии заявили о победе над коронавирусом. В правительстве отметили, что стране удалось избежать худшего и объявили об отмене жестких мер карантина.

Также сообщалось, что во Франции рекордно снизилось число умерших от коронавируса. За субботу в больницах скончались 152 человека, что является наименьшим числом за последние пять недель.

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Теги: ВОЗ, паспорт, Чили, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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