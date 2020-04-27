Россия обвинила Украину в срыве нормандской встречи

Лавров сделал важное заявление.

Россия обвинила Украину в срыве встречи в нормандском формате.

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Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров заявил, что на данный момент действия Киева привели к тому, что апрельская встреча в нормандском формате невозможна. Пока о встрече в нормандском формате речи быть не может.

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К слову, по итогу переговоров контактной группы во Франции украинская сторона подчеркнула необходимость выполнения договоренностей "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

Напомним, ранее украинские СМИ писали, что видеоконференция в нормандском формате на уровне министров планируется на 30 апреля. По данным журналистов, видеоконференция с участием министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии запланирована на 30 апреля.

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