Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия обвинила Украину в срыве нормандской встречи

Комментариев: 5
Лавров сделал важное заявление.
Сергей Лавров
Сергей Лавров
EPA/UPG

Россия обвинила Украину в срыве встречи в нормандском формате. 

Читай также: Лавров посоветовал Киеву "вести себя правильно"

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

Лавров заявил, что на данный момент действия Киева привели к тому, что апрельская встреча в нормандском формате невозможна. Пока о встрече в нормандском формате речи быть не может.

Читай также: У Путина открестились от планов касательно нормандского саммита

К слову, по итогу переговоров контактной группы во Франции украинская сторона подчеркнула необходимость выполнения договоренностей "нормандской четверки" для проведения следующей встречи в Берлине в ближайшее время.

Напомним, ранее украинские СМИ писали, что видеоконференция в нормандском формате на уровне министров планируется на 30 апреля. По данным журналистов, видеоконференция с участием министров иностранных дел Украины, России, Франции и Германии запланирована на 30 апреля.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Лавров, нормандская встреча, Украина, РФ, война на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Vixerunt    27.04.2020, 14:55
Оценка:  0
Vixerunt
Какие могут быть переговоры с убийцами и оккупантами; рф- это террористическое образование с всеми вытекающими...
trgvm1    27.04.2020, 14:49
Оценка:  0
trgvm1
И ЛОШАДЬ В ПЕЧАЛИ ОПЯТЬ ВЕДЬ КАРЛИК КУДА ТО ПРОПАЛ! И МИСЯ ПЛЮШЕВІЙ УСНУЛ.
realМовчанюк    27.04.2020, 14:24
Оценка:  +2
realМовчанюк
ха ха ха - очень "важное", идиот, пошли вон с Крыма и Донбасса, оккупанты!
SergioS    27.04.2020, 14:05
Оценка:  +4
SergioS
Унылая лошадь продолжает читать кремлевские мантры.
Woodbrother    27.04.2020, 13:43
Оценка:  +6
Woodbrother
На россия так и не вывела своих оккупантов с нашей территории. Какие после этого могут быть встерчи с кремлевскими нацистиками.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь