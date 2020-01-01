Пандемия COVID-19: в мире более 3 млн зараженных

От коронавируса лечатся более 1,9 млн человек, из которых 3% – 57 634 находятся в тяжелом состоянии.

С начала пандемии почти 883 тысячи пациентов уже выздоровели и более 207 тысяч умерли

Количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 3 млн человек. Об этом сообщает Worldometers в понедельник, 27 апреля.

По последним данным, лабораторно подтверждено 3 млн 4 тыс. 891 случай заражений этой инфекцией. С начала панлемии 882 984 пациента уже выздоровели и 207 262 умерли.

Также от коронавируса в мире лечатся немногим более 1,9 млн человек, из которых 3% – 57 634 находятся в тяжелом состоянии.

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в США – 987 322, на втором месте Испания – 226 629, далее идут Италия – 197 675 и Франция – 162 100.

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине 9009 человек заразились коронавирусом. За минувшие сутки получили подтверждение 392 новых случаев заражения. Число умерших составляет 220 человек. Выздоровели 864 пациента.

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