Премьер Британии после COVID-19 обратился к нации

По словам Бориса Джонсона, пока у власти нет четкого плана, как будет реализован выход страны из условий карантина.

Излечившийся от COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вчера вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит и обратился к нации. Обращение премьера к нации транслировал правительственный Youtube-канал.

По словам главы британского правительства, эпидемия коронавируса - это "самая большая проблема, с которой страна столкнулась после Второй мировой войны".

Джонсон отметил, что в эти дни Британия "находится в точке максимального риска", и поэтому нельзя быстро ослаблять карантинные ограничения.

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