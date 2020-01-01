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Премьер Британии после COVID-19 обратился к нации

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По словам Бориса Джонсона, пока у власти нет четкого плана, как будет реализован выход страны из условий карантина.

Излечившийся от COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вчера вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит и обратился к нации. Обращение премьера к нации транслировал правительственный Youtube-канал.

По словам главы британского правительства, эпидемия коронавируса - это "самая большая проблема, с которой страна столкнулась после Второй мировой войны".

Джонсон отметил, что в эти дни Британия "находится в точке максимального риска", и поэтому нельзя быстро ослаблять карантинные ограничения.

 

 
 

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Теги: карантин, обращение, Великобритания, Борис Джонсон, Коронавирус, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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