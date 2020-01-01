Премьер Британии после COVID-19 обратился к нации
По словам Бориса Джонсона, пока у власти нет четкого плана, как будет реализован выход страны из условий карантина.
Излечившийся от COVID-19 премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вчера вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит и обратился к нации. Обращение премьера к нации транслировал правительственный Youtube-канал.
По словам главы британского правительства, эпидемия коронавируса - это "самая большая проблема, с которой страна столкнулась после Второй мировой войны".
Джонсон отметил, что в эти дни Британия "находится в точке максимального риска", и поэтому нельзя быстро ослаблять карантинные ограничения.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон вернулся в официальную резиденцию.
Также Корреспондент писал, что умер врач, который предупреждал Джонсона об опасности COVID-19.
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