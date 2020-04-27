В Испании заявили о 100 тысячах выздоровевших от COVID-19

С начала эпидемии в стране заболели почти 210 тысяч человек, из них 100 тысяч уже выздоровели.

В Испании от коронавируса вылечились уже более 100 тысяч человек. Однако, ежедневное количество погибших продолжает расти. Об этом со ссылкой на данные испанского Минздрава в понедельник, 27 апреля, сообщает El Pais.

Так, за последние сутки в Испании зарегистрировано 331 новый смертельный случай - больше, чем накануне. А в воскресенье Испания зафиксировала самое низкое число смертей от коронавируса за более чем месяц - 288.

С начала эпидемии в стране в целом умер 23 521 человек. Почти 210 000 были заражены с начала коронавирусного кризиса и 100 875 выздоровели.

Несколькими днями ранее в стране заявляли о переломном моменте в борьбы с пандемией.

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