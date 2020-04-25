Отели Турции отказываются от шведского стола
В Турции собираются открывать туристический сезон в конце мая. Будут принимать курортников те отели, которые получили "сертификаты здоровья", однако при этом планируется уход от системы питания "шведский стол", пишет Аhaber.
Согласно дорожной карте, которую разработали Министерство культуры и туризма и представители туристического сектора, гостям предложат комплексное меню или сервис "а ля карт".
Также отмечается, что в некоторых ресторанах отелей для того, чтобы соблюдать социальную дистанцию, установят меньше столиков. Это касается и шезлонгов на пляжах.
Сотрудников отелей обязуют проходить ежедневный медосмотр, а работать они будут, скорее всего, в масках и перчатках.
Напомним, что в Турции выпустят тысячи аппаратов ИВЛ до конца мая.
Также сообщалось, что в Турции продается популярный среди туристов остров. Его оценили в 18 миллионов долларов.
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