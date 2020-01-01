В Чехии начали выходить из карантина

Открываются фитнес-центры, магазины, гостиницы и рестораны.

С понедельника, 27 апреля, чешские власти начали постепенно ослаблять карантинные меры. В стране открылись учебные и увеселительные заведения. Об этом сообщает 420on.cz.

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Как сообщается, в Чехии с 27 апреля открылись торговые точки площадью до 2500 квадратных метров, которые расположены за пределами торговых центров и имеют собственный вход. Однако одежду в магазинах пока мерить нельзя, обувь можно примерить только после использования дезинфицирующих средств.

Также сообщается, что работу возобновили тренажерные залы и фитнес-центры, однако посетителям пока нельзя пользоваться раздевалками и душевыми. В ограниченном режиме работают библиотеки, открытые территории зоопарков и ботанических садов, а также автошколы. Разрешаются богослужения с участием до 15 человек при соблюдении гигиенических условий.

Студенты университетов страны могут вновь посещать учебные заведения, однако, пока в ограниченном режиме. Разрешены консультации или экзамены в группах до пяти человек. Обучение в вузах будет продолжено в основном в дистанционной форме.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Чехии отметили значительный спад заражений COVID-19. Доля новых случаев коронавируса в общем количестве протестированных граждан продолжает снижаться.

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