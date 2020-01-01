Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сирии пропали американские военные

Комментариев: 0
Неизвестные атаковали американский Hammer с двумя военными. Автомобиль нашли сгоревшим, судьба солдат неизвестна.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор напали на военный Hammer армии США, двое военных пропали, сообщает телеканал Сурия Фадаия.
 
По данным СМИ, военные США подверглись нападению во время следования с месторождений Омар в направлении месторождений Танак. Военная машина после нападения обнаружена полностью сгоревшей. Судьба военных неизвестна.

Стоит отметить, что после достигнутого между Россией и Турцией соглашения, а также на фоне пандемии коронавируса, боевые действия в Сирии утихли.
 
При этом Дамаск сегодня заявил о обстреле со стороны Израиля.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Сирия, военные, Конфликт в Сирии, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь