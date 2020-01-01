В Сирии пропали американские военные
Неизвестные атаковали американский Hammer с двумя военными. Автомобиль нашли сгоревшим, судьба солдат неизвестна.
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор напали на военный Hammer армии США, двое военных пропали, сообщает телеканал Сурия Фадаия.
По данным СМИ, военные США подверглись нападению во время следования с месторождений Омар в направлении месторождений Танак. Военная машина после нападения обнаружена полностью сгоревшей. Судьба военных неизвестна.
Стоит отметить, что после достигнутого между Россией и Турцией соглашения, а также на фоне пандемии коронавируса, боевые действия в Сирии утихли.
При этом Дамаск сегодня заявил о обстреле со стороны Израиля.
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