В Сирии пропали американские военные

По данным СМИ, военные США подверглись нападению во время следования с месторождений Омар в направлении месторождений Танак. Военная машина после нападения обнаружена полностью сгоревшей. Судьба военных неизвестна.



Стоит отметить, что после достигнутого между Россией и Турцией соглашения, а также на фоне пандемии коронавируса, боевые действия в Сирии утихли.