В Париже возобновили реставрацию Нотр-Дама

Строители из-за карантина прекращали восстановительные работы в сгоревшем соборе, но сейчас вернулись на площадку.

На площадку по восстановлению Собора Парижского Богоматери прибыла группа архитекторов, чтобы определить дальнейший ход работ. Об этом сообщает Reuters в понедельник, 27 апреля.

Строительные работы были прекращены из-за пандемии полтора месяца назад. Теперь же специалисты проинспектируют площадку и подготовят ее для прибытия на следующей неделе строителей. По планам в начале мая на работу по восстановлению собора должны вернуться около 50 рабочих, хотя в обычном режиме на объекте работали около 170 человек.

Отмечается, что вопреки полуторамесячной задержке, восстановление Нотр-Дама по-прежнему планируется завершить к 2024 году.

Напомним, 15 апреля произошел крупный пожар в соборе Парижской Богоматери. Обрушился шпиль здания и пострадала большая часть крыши. Основная конструкция и реликвии уцелели. Следователи полагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания. Свинец содержался как в несущей конструкции, так и в шпиле здания.

Жителей близлежащих районов предупредили о возможном загрязнении свинцом в конце апреля. Власти призвали их провести уборку и протереть мебель и другие предметы.

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