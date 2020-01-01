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Во Франции отметили рекордный уровень безработицы

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Резкий рост безработицы связан с коронавирусным кризисом и введенными из-за него ограничительными мерами.
Карантин в стране продлен до 11 мая
Карантин в стране продлен до 11 мая
 
Безработица во Франции в связи с пандемией коронавируса достигла своего пика и увеличилась на 7,1% в марте, сообщило Национальное агентство занятости страны, сообщает Europe 1.
 
"Зафиксировано рекордный рост числа безработных во Франции в марте: + 7,1% или на 246 100 человек больше, чем в феврале. Количество безработных составляет - 3732500", - говорится в заявлении.
 
В агентстве отмечают, что резкий рост безработицы в стране связано прежде всего с "комбинированным эффектом коронавирусной кризиса и ограничительных мер, введенных с 17 марта, чтобы попытаться сдерживать эпидемию".
 
В стране карантин продлили до 11 мая. Люди обязаны находиться на "домашнем" карантине и выходить из дому только по крайних потребностях. На каждый выход надо лично заполнять специальный бумажный сертификат или активизировать онлайн QR-код с указанием персональных данных, адреса пребывания во время карантина, даты и времени оставления места жительства.
 
После 11 мая во Франции намерены частично ослабить ограничения - планируется постепенное открытие дошкольных учреждений, восстановление обучения в общеобразовательных школах и лицеях, кроме университетов. Также рассматривается возможность открытия предприятий в некоторых отраслях экономики.
 
Напомним, во Франции рекордно снизилось число умерших от коронавируса.
 
Еще сообщалось, что во Франции смертность из-за коронавируса выросла на четверть с марта.

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Теги: Франция, безработица, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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