В Германии встретили украинскую Мрию
Украинский гигант доставил в аэропорт Лейпцига средства борьбы против COVID-19.
Украинский самолет Ан-225 Мрия прибыл в Германию с медицинским грузом из Китая для борьбы с пандемией коронавируса. Трансляцию посадки вели германские СМИ.
Ан-225 совершил посадку в аэропорту Лейпцига. Во встрече Мрии участвовал министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Рейс состоялся в рамках организованного Бундесвером "воздушного моста" с КНР.
Ранее сообщалось, что Мрия доставила в Польшу защитные костюмы и маски.
Также Корреспондент писал, что глава Антонова объяснил нецелесообразность создания второй Мрии.
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