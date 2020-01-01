В Иране коронавирус идет на спад

Впервые за более, чем месяц количество выявленных случаев заражения было меньше тысячи.

В Иране улучшилась статистика по коронавирусу Getty Images

В Иране в течение суток выявили 991 случая заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает сообщает Интерфакс.

В министерстве здравоохранения Ирана отметили, что это первый за 36 дней случай, когда число заболевших коронавирусом в стране ниже одной тысячи.

В общей сложности заразились коронавирусом в Иране 91 472 человека. Умерли 5 806 человек, из них за последние сутки - 96 человек. Выздоровели 70 933 человека.

Напомним, месяцем ранее в Иране прирост числа заболевших составля 2389 случаев за сутки.

Также сообщалось о сотнях жертв "лечения" коронавируса алкоголем.

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