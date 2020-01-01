Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Иране коронавирус идет на спад

Комментариев: 0
Впервые за более, чем месяц количество выявленных случаев заражения было меньше тысячи.
В Иране улучшилась статистика по коронавирусу
В Иране улучшилась статистика по коронавирусу
Getty Images

В Иране в течение суток выявили 991 случая заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает сообщает Интерфакс.

В министерстве здравоохранения Ирана отметили, что это первый за 36 дней случай, когда число заболевших коронавирусом в стране ниже одной тысячи.

В общей сложности заразились коронавирусом в Иране 91 472 человека. Умерли 5 806 человек, из них за последние сутки - 96 человек. Выздоровели 70 933 человека.

Напомним, месяцем ранее в Иране прирост числа заболевших составля 2389 случаев за сутки.

Также сообщалось о сотнях жертв "лечения" коронавируса алкоголем.

 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Иран, статистика, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь