Перехват Ил-38 у авианосца США попал на видео
Истребители сумели выполнить перехват российского самолета, когда тот находился в 30 километрах от судна.
Появилось видео перехвата российского Ил-38 возле американского авианосца. Видеоролик опубликован на Youtube-канал Fighterbomber.
В описании к видео говорится, что американские истребители сумели выполнить перехват Ил-38 когда тот находился в 30 километрах от авианосца George Washington.
Автор видео подчеркнул профессионализм пилотов США во время перехвата.
Ранее сообщалось, что в США провели "космическое" ускорение Боинга.
Также Корреспондент писал, что в США разработают перехватчик для уничтожения гиперзвуковых ракет.
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