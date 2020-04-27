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Перехват Ил-38 у авианосца США попал на видео

Комментариев: 1
Истребители сумели выполнить перехват российского самолета, когда тот находился в 30 километрах от судна.

Появилось видео перехвата российского Ил-38 возле американского авианосца. Видеоролик опубликован на Youtube-канал Fighterbomber.

В описании к видео говорится, что американские истребители сумели выполнить перехват Ил-38 когда тот находился в 30 километрах от авианосца George Washington.

Автор видео подчеркнул профессионализм пилотов США во время перехвата.

 

 
 

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Теги: армия и вооружение, Россия-США, самолет, видео, полет, перехват, авианосец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    27.04.2020, 18:56
Оценка:  -1
Глод
Его специально хотели столкнуть с авианосцем?
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