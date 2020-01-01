Мегаполисы Китая начинают открывать школы

Полностью начинают открываться школы в Шанхае, тогда как в Пекине позволили возобновить занятия ученикам, которые готовятся к вступительным экзаменам.

Открываются школы в Шанхае и Пекине

В больших городах Китая начинают открываться средние и старшие школы на фоне спада заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает ВВС.

"Ученики старших школ в городах Китая начинают возвращаться на учебу после вспышки коронавируса", - говорится в сообщении.

Так, например, в школу возвращаются ученики средних и старших школ Шанхая, тогда как в Пекине позволили возобновить занятия ученикам, которые готовятся к вступительным экзаменам.

В Ухане, откуда по всему миру распространилась инфекция, 6 мая должны открыться средние школы.

Учебные заведения в других частях Китая начали открываться несколько недель назад.

Существуют опасения по поводу возможной второй волны инфекции, поэтому мер социального дистанциирования в учебных заведениях по-прежнему строго придерживаются: студенты должны носить маски и сидеть на безопасном расстоянии друг от друга.

Сейчас в Китае зарегистрировано 82 830 случаев коронавируса, в частности 4633 смерти и 77474 человек выздоровели. За сегодня в стране было зафиксировано всего 3 случая COVID-19.

В стране число людей с коронавирусом, которые находятся в медицинских учреждениях, сократилось до 723 человек.

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