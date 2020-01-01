Вакцина от Covid-19. Британия лидирует в гонке

Большинство вакцин против коронавируса до сих пор находится на стадии доклинических исследований, но вакцину разработанную Институтом Дженнера Оксфордского университета уже начали испытывать на людях.

Весь мир ищет вакцину от коронавируса. Над созданием экспериментальных лекарств работают производители по всему миру. Сейчас существует около 70 перспективных прототипов.

Тем временем в Великобритании на 80% уверены, что уже создали действенный препарат и тестируют его на людях.

Что придумали британцы?

Работа над вакциной, разработанной клиническими группами в Оксфордском университете и Институте вакцин в Оксфордском университете, началась в январе. Сейчас в Оксфорде и Саутгемптоне планируется провести исследования с участием до 510 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, и, вероятно, будут добавлены еще три группы.

Рекордная скорость, с которой вакцина прошла от момента создания до тестирования на людях, не случайна. Незадолго до вспышки коронавируса в Ухане ученые Оксфордского университета пытались найти решение против гипотетической угрозы, известной как “Вирус Х”. Поэтому когда 11 января геном нового коронавируса удалось расшифровать, ученые просто использовали предыдущие наработки для создания вакцины против SARS-CoV-2.

По своей сути экспериментальная вакцина под названием “ChAdOx1 nCoV-19” — это рекомбинантная вирусная векторная вакцина. Ученые создали ее на основе генетически модифицированного вируса простуды (аденовируса), которым болели шимпанзе.

При этом массовое производство потенциальной вакцины против COVID-19 в Британии решили запустить еще до клинических испытаний. Это является риском, если вакцина не сработает, однако к сентябрю будут готовы уже около миллиона доз.

Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок сказал, что “бросает все силы” страны для создания вакцины. Хэнкок пообещал выделить 20 миллионов фунтов стерлингов на финансирование оксфордского проекта и 22,5 миллиона фунтов стерлингов на клинические испытания другого прототипа в Имперском колледже Лондона.

“Великобритания находится впереди всего мира в решении этого вопроса, - сказал он. - Мы вложили больше денег, чем любая другая страна, в поиск вакцины, и, несмотря на все усилия во всем мире, две из ведущих разработок вакцин происходят здесь - в Оксфорде и Империале”.

Когда может заработать?

Согласно регламенту ВОЗ, прежде чем поступить в широкое производство, вакцины должны пройти целый ряд испытаний.

Профессор Эндрю Поллард, главный исследователь оксфордского проекта говорит, что “миллионы доз” могут быть готовы к осени, если “в этом сложном процессе клинических испытаний ничего не случится плохого”.

“Но чтобы достичь больших масштабов, нужны огромные технические усилия, и я думаю, что это вряд ли произойдет до конца этого года”, - предупредил он.

Как говорит директор Института Дженнера профессор Адриан Хилл, если вакцина окажется эффективной, производство ускорят: “Тогда мы будем двигаться еще быстрее, потому что вполне понятно, что миру до конца года в идеале понадобятся сотни миллионов доз, чтобы положить конец пандемии”.

В случае успешного испытания вакцины команда подаст заявку на получение “разрешения экстренного использования”, чтобы немедленно разработать программу прививок. После этого первыми вакцину получат граждане Великобритании.