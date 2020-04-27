Телевизионный сериал поссорил Таджикистан с Казахстаном

Дипломатов возмутила одна из серий сериала про полицейских. Там показан посол Таджикистана, который моет машину и красит коридор.

МИД Таджикистана направил ноту в МИД Казахстана в связи со сценами из телесериала Патруль. Дипломаты потребовали провести разбирательство и "дать правовую оценку деятельности" производителей сериала. Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщает Asia-plus.

Речь идет о сериале Патруль, который выходит на казахстанском телеканале NTK. Он снят на русском языке и рассказывает о работе полицейских Серика и Берика. Авторы сериала - продюсерский центр B.A.Sproduction, а заказчик ТОО Независимый телевизионный канал.

“В одном из эпизодов сериала герои задерживают человека с грязным лицом, который не говорит ни по-русски, ни по-казахски. Его принимают за мигранта из Таджикистана и доставляют в отделение, где просят помыть машину и покрасить коридор. Позже оказывается, что задержанный - посол Таджикистана, который потерял дорогу к посольству”, - рассказывает издание.

Власти Таджикистана требуют, чтобы МИД Казахстана провел "скорейшее разбирательство" на предмет того, не разжигает ли эта серия межнациональную рознь и не является ли она клеветнической в отношении Таджикистана.

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