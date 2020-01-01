В Венесуэле увеличат минимальную зарплату до $2,34

В настоящее время минимальная зарплата в Боливарианской Республике составляет 250 тысяч боливаров или $1,46.

С первого мая власти Венесуэлы увеличат размер минимальной зарплаты до 400 тысяч боливаров или $2,34. Об этом, в понедельник, 27 апреля, сообщило UnionRadio.

Известно, что в настоящее время минимальная зарплата в стране составляет 250 тысяч боливаров или $1,46.

Кроме того, помимо зарплат венесуэльцам полагается выдача талонов на товары первой необходимости на сумму в еще 400 тысяч боливаров. Таким образом, совокупный минимальный доход в Боливарианской Республике составит около $4,7.

С мая в Венесуэле также планируется увеличение соцвыплат.

В последние несколько лет страна находится в остром социально-экономическом и политическом кризисе. Против венесуэлы введены жесткие санкции со стороны США, национальная валюта с начала 2019 года обесценилась на 900%. В годовом выражении рост цен оказался на уровне в 815 тысяч процентов.

Ранее в Венесуэле вспыхнули голодные бунты из-за продовольственного кризиса.

Также Корреспондент писал, что почти трети жителей Венесуэлы недостает еды.

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